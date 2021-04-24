شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وظيفة جديدة في الوحدة المحلية بطوخ .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عن إتاحة 18 وظيفة ما بين سائقين ومهندسين بالأجر اليومي ووجهت الوحدة المحلية الراغبين في التقدم بسرعة التوجه لأداء الامتحان لشغل الوظيفة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اليوم 24 أبريل الجاري.



تضمن الإعلان طلب 18 وظيفة للعمل بنظام الأجر اليومي للعمل بالمجلس والمجالس القروية التابعة بواقع 3 مهندسين تخصص مدني أو عمارة ومهندس ميكانيكا سيارات و14 سائق درجة أولى، وحدد الإعلان الشروط المطلوبة في وظائف المهندسين كالتالي: الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب من أحد الجامعات المصرية وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وألا يزيد السن عن 35 سنة.



وبالنسبة لوظائف السائقين الحصول على رخصة قيادة درجة أولى سارية وتادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وألا يزيد السن عن 40 سنة، وحدد الإعلان طريقة التقدم من خلال التوجه إلى إدارة الموارد البشرية بمجلس ومدينة طوخ خلال اسبوع من اليوم الموافق 24 أبريل الجاري.