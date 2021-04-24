شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يهاجم محمد رمضان: «كمل إنت ماشي في السكة الصح.. واعملي فيديو تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الإعلامي عمرو أديب هجوما حادا على الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبواليسر.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «Mbc مصر»، إن و.

ووجه أديب رسالة لمحمد رمضان، قائلا: «كمل يا محمد إنت ماشي في السكة الصح... نفسي تقرأ الكلام اللي مكتوب عنك النهارده.. ربنا يدي كل واحد على أد نيته ويجعل كل دعاء الناس النهارده من نصيبك».

وتابع أديب: «الله يرحم أبواليسر وحاجات تانية مفيش مجال أذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان.. قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت.. والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني.. وربنا بيدي كل واحد على أد نيته».

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبواليسر قبل وفاته، واختتم قائلا: «روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان أرفع عليك قضية جديدة».