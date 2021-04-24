شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز تدريب شركة مياه قنا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه المياة والصرف الصحي بقنا، أنه تم اعتماد مركز تدريب شركة مياه قنا (مركز تدريب الكنوز) من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، في خطوة جديدة نحو التطوير وتحقيق أعلى مستويات الإدارة في تطبيق المنظومة التدريبية وتحقيق الريادة في مجال التدريب وهو ما تطمح له الشركة في كل المجالات.

وأكد عرفة أن الشركة تهدف دائما الي تنمية العنصر البشري من خلال تقديم خدمات تدريبية متميزه تساعده على أداء مهامه بكفاءة وحرفية وهو العامل الأساسي في النجاح.

اعتماد شركة مياة قنا من المجلس الوطنى