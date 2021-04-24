محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين عقب صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين بالخارجة

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ووجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة استغلال المبني الكائن بجوار المسجد لإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي، وبحث توصيل المرافق للمنطقة الحرفية، وحصر التعديات على أراضي الدولة بشوارع القري وتقنينها، واستكمال خط الصرف الصحي بشارع العشرين.

محمد يوسف

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