شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين عقب صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، بالمواطنين عقب أداء صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين بحي أرض السلام بالخارجة.
وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة استغلال المبني الكائن بجوار المسجد لإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي، وبحث توصيل المرافق للمنطقة الحرفية، وحصر التعديات على أراضي الدولة بشوارع القري وتقنينها، واستكمال خط الصرف الصحي بشارع العشرين.