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محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين عقب صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين بالخارجة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، بالمواطنين عقب أداء صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين بحي أرض السلام بالخارجة.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس ، ووجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة استغلال المبني الكائن بجوار المسجد لإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي، وبحث توصيل المرافق للمنطقة الحرفية، وحصر التعديات على أراضي الدولة بشوارع القري وتقنينها، واستكمال خط الصرف الصحي بشارع العشرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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