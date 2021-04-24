شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن عن فتح باب التسجيل لأولمبياد الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب التسجيل لأولمبياد الطفل المصرى النسخة الثالثة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

قال اللواء جمال نورالدين، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذي ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ: تقام أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة نموذج محاكاة دورة الأولمبياد العالمية والتى تنفذها وزارة الشباب لجميع الفرق على مستوى الجمهورية سواء خاصة أو بنادي أو بمركز شباب أو تابعة لاحدى مدارس التربية والتعليم أو المعاهد الأزهرية. موضحا بدء فتح باب التسجيل بمحافظة كفر الشيخ بمراكز الشباب العشر التي شملت «كفر الشيخ، دسوق، بيلا، سيدي سالم، قلين، أم سن الرياض، الحامول، بلطيم، خليج بحري، مطوبس، فوه «ويستمر حتى 20 مايو 2021.

وأضاف الدكتور عزت محروس، أهم شروط المشاركة في البطولة أن يكون المتسابق من مواليد 2007 إلى 2009 في الألعاب التالية «خماسي قدم، كرة سلة، كرة طائرة ،كرة يد ،العاب قوى، كاراتيه ،تايكوندو، تنس طاولة ،سباحه ،رفع اثقال، مصارعه ،جودو» على ان يتم التسجيل في اقرب مركز شباب للاعب ويمكن الاطلاع على تفاصيل استمارات التسجيل والتعرف على كافة الشروط للألعاب من خلال اللينك التالي

https://www.emys.gov.eg/youth/Olympicsinstruture2، يلى ذلك التوجه لأقرب مركز شباب وتسلم الاستمارة الخاصة بالفريق عن طريق مدرب الفريق، مشيرا إلى أن الأولمبياد تقدم مشاركة حقيقية وتصفيات على مستوى المراكز التي تم التسجيل فيها وتصفيات محلية على مستوى المحافظة، ومنها إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، تكون الجوائز المالية والميداليات والكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.