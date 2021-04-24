شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين جنيه.. محامي الطيار أشرف أبو اليسر يكشف مصير تعويض موكله من محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي حلمي، محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر، إن أزمته الصحية بدأت مع بداية نزاعه مع الفنان محمد رمضان.

وأضاف حلمي، في تصريحات تليفزيونية، أن وفاته اليوم السبت، بشكل أو بآخر، بسبب تدهور حالته الصحية بدءًا من اندلاع أزمته مع النجم الشاب.

تابع: «الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده، وترتب على ذلك في النهاية وفاته»، وأوضح أن مبلغ 6 ملايين جنيه والذي حكم له القضاء بها قبل رحيله كتعويض من الفنان محمد رمضان، سيذهب للورثة.