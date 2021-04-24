شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الدقهلية»: توريد نحو 22 ألف طن قمح في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين في الدقهلية عن استقبال الصوامع والشون والهناجر ما يقرب من 22 ألف طن من القمح المحلي إنتاج عام 2021 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك خلال 4 أيام فقط .

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح في مديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي استقبلتها خلال 4 أيام فقط بلغت 21 ألفا و838 طنا، وذلك منذ بدء التوريد يوم 20 أبريل 2021 والذي استقبلنا فيه 3796 طنا في جميع الجهات الموردة للقمح المحلي إنتاج 2021، وارتفعت الكميات الموردة في اليوم الثاني إلى 5734 طنا، بينما اليوم الثالث كانت 5931 طنا، لترتفع الكميات الموردة في اليوم الرابع إلى 6375 طنا، وهو ما يبشر بموسم جيد نستطيع تحقيق الكميات المستهدفة منه بشكل كبير.

وأضاف أن الكمية الموردة إلى صوامع الشركة المصرية القابضة، بلغت 12 ألف و934 طن، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا، كميات بلغت 7651 طن، واستقبلت شون البنك الزراعي المصري، بلغت كمياتها 1252 طنا، مؤكدا على أن هناك اقبال على التوريد إلى الصوامع لعدم اشتراط أجولة الخيش التي تشترطها الشون، وإنما يتم التوريد للصوامع في شكائر بلاستيكية عادية وهذا يوفر جهد كبير على المزارع.

وأشار السيد دايرة وكيل التموين في الدقهلية «نستهدف هذا العام استقبال 210 ألف طن قمح محلي إنتاج موسم 2021، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح في زمام محافظة الدقهلية 242 الف و300 فدان، ولدينا مواقع تخزينية منتشرة في مراكز ومدن الدقهلية تستوعب كميات من القمح تبلغ 256 ألف طن، وذلك في 32 موقع تخزيني تشمل 5 صوامع، و5 هناجر و22 شونة».