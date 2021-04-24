شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عن سبب وفاة الطيار أشرف أبواليسر: «الراجل انقهر.. والقهر يقصر العمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الطيار أشرف أبواليسر، صاحب واقعة تصوير الفنان محمد رمضان داخل كابينة الطائرة، قائلًا إن القهر بيكسر القلب.

وأضاف «شعبان» عبر «فيس بوك»: «الإحساس بالقهر بيقلل المناعة، القهر بيقصر العمر، وبيسبب الوفاة».

وتابع استشاري أمراض القلب: «الرجل دا انقهر، اتكسر قلبه، تهاوت مناعته، مات، رحم الله الفقيد، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قهره».

واختتم: «يا ريت ما تقهروش حد، يا ريت ما تكسروش قلب حد».