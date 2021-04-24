شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الوادي الجديد» يوزع 200 وجبة إفطار على المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، مساء السبت، 200 وجبة إفطار للصائمين مع 2000 إمساكية لأيام الشهر الكريم، على المسافرين وقائدى المركبات مستخدمي الطرق السريعة والداخلية بمراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات محمود توفيق، وزير الداخلية بتفعيل للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة.



وتم توزيع وجبات الإفطار بمداخل المدن والقرى من خلال ضباط وأفراد إدارة المرور بالوادي الجديد، بإشراف اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وبحضور العميد محمد سيف، مدير إدارة المرور بالمحافظة. وقال اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إن مديرية الأمن تحرص على تحقيق التواصل مع المواطنين ودعم الجانب المجتمعي من خلال عدد من الفعاليات التي يتم تدشينها خلال شهر رمضان المعظم.

تضمنت توزيع كرتونة رمضان على مستوى مراكز المحافظة لغير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا، وتم تنظيم حفل للأطفال الأيتام وأسرهم احتفالا بيوم اليتيم، بالإضافة لتدشين منفذ سلع مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد، بهدف توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.