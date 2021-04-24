شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة ببدلة الإعدام للخائن محمد عويس المتورط في اغتيال الشهيد محمد مبروك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مسلسل «الاختيار 2» في نهاية حلقته الثانية عشرة، أول صورة للخائن محمد عويس، المحكوم عليه بالإعدام بسبب إرشاده للإرهابيين عن خط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في الأمن الوطني سابقًا.

وألقى الضابط زكريا في حلقة اليوم، القبض على محمد عويس (الفنان أحمد شاكر) لدوره في اغتيال المقدم محمد مبروك (إياد نصار).

ووصف رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس» المتهم الـ43 بأمر الإحالة محمد محمد عويس ضابط المرور السابق، بأنه خان القسم والوطن بأن أمد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن عدد من سيارات الضباط، ومن بين هذه السيارات التي أرشد عنها الشهيد محمد مبروك.

الخائن محمد عويس

وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن مسؤول التدريب واثنين أسسا خلية كتائب الفرقان التابعة للتنظيم، أما عن التدريب البدنى فتبناه المتهم الهارب وائل عبدالسلام الذي نشأ في المحلة الكبرى واعتقل وعقب خروجه من السجن خرج لسيناء وتولى تدريب أعضاء الجماعة.

وقالت النيابة إن المتهم السابع في القضية اعتنق الأفكار التكفيرية منذ الصغر وجمعته أفكار ببائع العسل وتولى مسؤولية الدعم العسكرى للجماعة، ولا يوجد كفء لتدريب الخلايا، فانتقى مؤسس الجماعة اثنين من المتهمين (التاسع والعاشر) فخبراتهما تتحدث عنهما وهما هشام عشماوى وأحمد عبدالرحيم.