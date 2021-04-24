شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بناء مخالف على أرض زراعية في بلطيم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز رصدت عددا من حالات البناء المخالف، وعلى الفور تم إيقافها وإزالتها في المهد، موجها باستمرار التنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية أو البناء المخالف بصفة عامة، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأسفرت عن إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف على مساحة ١٢٠ مترا بقرية حلاوة ببر بحرى، بحضور أحمد اللوزي، نائب رءيس المركز والمدينة وأشرف الطبجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحرى.