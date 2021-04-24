شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا على السائحين الروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد مسؤولو الصحة بالبحر الأحمر، تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية على السائحين الروس مثل باقي الجنسيات القادمة لمصر في مطار الوصول، والتي حددها مجلس الوزراء بشهادة سلبي كورونا قبل الوصول بـ٤٨ ساعة أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة ٣٠ دولارا، على نفقة الراكب من خلال الحجر الصحي بالمطار.



شدد مسؤولو وزارتي الصحة والسياحة بالبحر الأحمر، على الاستمرار في تنفيذ ضوابط تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على القرى السياحية للتأكد من تطبيقها.