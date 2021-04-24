شكرا لقرائتكم خبر عن دخل في اكتئاب بسبب أزمته مع محمد رمضان.. محامي أشرف أبواليسر يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، صاحب أزمة الطائرة مع الفنان محمد رمضان، في تصريحات خاصة لقناة «سكاي نيوز عربية»، عن سبب وفاة موكله، ولحظاته الأخيرة له بالدنيا.

وقال حلمي إن الطيار أشرف أبواليسر تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة لمدة 20 يوماً، مؤكداً أن حالته تدهورت بسبب أزمته مع الفنان محمد رمضان طوال الفترة الماضية التي أثارت موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي إلى أن الطيار الراحل دخل في حالة اكتئاب حاد قبل وفاته، بسبب أزمته مع رمضان التي وصلت إلى المحاكم.

وعن تفاصيل مصير الحكم الذي حصل عليه قبل أيام، قال: «واجب على الفنان النفاذ وأنه من حق الورثة بعد وفاة الطيار الحصول على التعويض الذي وصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه».

من جانبها، كتبت عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار أشرف أبواليسر، نعيًا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، تنعى فيه الطيار الراحل وتتهم فيه الفنان محمد رمضان بأنه السبب في تفاقم أزمته الصحية وتدهورها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية للطيار الراحل.