شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المرأة قادت تظاهرات إسقاط الإخوان وقدمت تضحيات لبدء الإصلاحات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال حواره مع صحيفة «دى فيلت» الألمانية، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المكانة التي تتبوأها المرأة في مصر والدور الذي تقوم به.

وأشار الرئيس إلى أن هناك 162 امرأة في البرلمان المصري، أي ما يزيد قليلاً عن ربع عدد أعضائه، وهذا تطور كبير في مصر، وقال: «لدينا أيضًا ثماني وزيرات في مجالات رئيسية والعديد من المحافظات».

ولفت الرئيس السيسي أيضا إلى الدور الذي لعبته المرأة خلال التظاهرات التي نادت بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قادت النساء المظاهرات التي أدت إلى سقوط مرسي، كما قدمت النساء تضحيات حتى يمكن البدء في الإصلاحات الاقتصادية.