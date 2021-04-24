شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث ختام التعاملات .. تطورات سعر الحديد والأسمنت فى مصر السبت 24-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت، ختام تعاملات اليوم السبت 24 ابريل ٢٠٢١، حيث تتأثر الاسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الاخر، كما أن أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الاساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث أنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

رصدت «المصرى اليوم»، سعر الحديد اليوم، حيث ارتفع سعر الأسمنت المسلح بمعدل 75 جنيها في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للأسمنت وأسمنت الإسكندرية، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعار الحديد خلال شهر أبريل الجارى تماشيا مع سعر الحديد، بعدما ارتفع السعر بشكل مفاجئ الشهر الماضى بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد.

يشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وأن عدم الإقبال على شراء الحديد والأسمنت تعدى 90%.

وتوقعت ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد في السوق المحلى خلال الأيام المقبلة على الرغم من عدم الإقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها.

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيها «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طنا وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيها في الإسكندرية بزيادة 45 جنيها في الطن.

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيها بزيادة 75 جنيها في الطن.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.

كما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيها.

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيها.

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.