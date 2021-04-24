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الرئيس السيسى: نمضى يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة بين مصر والإمارات

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

 

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "سعدت اليوم باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التى نمضى فيها يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة التى تجمع بين مصر والإمارات".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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