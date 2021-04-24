شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نمضى يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة بين مصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "سعدت اليوم باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التى نمضى فيها يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة التى تجمع بين مصر والإمارات".