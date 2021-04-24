"كنترولات مصغرة".. إجراء جديد من التعليم استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة والنظام والمراقبة، حقيقة تجهيز كنترولات امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال خطاب المديريات التعليمية بتجهيز كنترولات مصغرة، وليس كنترولات بالشكل المعتاد، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، لتجهيز اللجان والمراقبين.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأشار إلى أنه تقرر تفرغ رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية لاستلام استمارات (303) مقار، واستلام الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 أبريل.

كما شدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة اتخاذ اللازم نحو إخطار الادارات التعليمية المختلفة التابع لها أسماء رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، لاعتبارهم في تفرغ من أعمالهم الأصلية وحتى إعلان نتيجة الدور الأول.