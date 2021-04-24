مجدي الجلاد عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر: "قُتل قهرًا وحُزنًا بسبب تفاهة ممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا نيوز"، التي تضم البوابات الإلكترونية (الخليج 365- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت) على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفى اليوم السبت، في تدوينة له تحت عنوان "قهر الرجال".

وقال الجلاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو كنت مُشرعًا قانونيًا، لوضعت قانونًا يُحاسب من يقتل شخصًا قهرًا وكمدًا وحُزنًا.. فليس شرطًا كي تقتل إنسانًا أن تطعنه بسكين أو تطلق عليه النار، أو تخنقه، أو تحرقه.. يكفي أن تفعل ما فعله الممثل محمد رمضان بالطيار (الطيب) أشرف أبواليسر الذي انتقل اليوم إلى رحمة الله عز وجل".

وأضاف الجلاد: "انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. وقهر الرجال هنا حالة تتجسد في ما حدث للطيار، الذي فقد وظيفته المرموقة ورزق أسرته، بسبب (تفاهة) ممثل، تمادى في غيه وكبره وغطرسته، وعاير الطيار بإلقاء الدولارات في المياه".

وأكمل الجلاد في تدوينته: "مصيبة محمد رمضان أن جهله جعل الحياة في نظره (أرقامًا).. هو مستعد لفعل أي شيء حتى يصبح (نمبر وان) ولو بالادعاء والوهم.. هو يظن أن ممتلكاته الفخيمة وسياراته الفارهة تضعه في مكانة راقية، بينما تضعه أعماله الهابطة وتصرفاته الصبيانية في الدرك الأسفل من الإنسانية.. هو يؤمن أن النجاح والقيمة والتفوق تقاس بأرقام اللايك والشير، مع أن المحتوى الأكثر إباحية وإسفافًا هو الأكثر مشاهدة على شبكة الإنترنت".

واختتم الجلاد: "اللهم ارحم الراجل الطيب أشرف أبواليسر.. واللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، ونعوذ بك من أفعال محمد رمضان..".

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج به مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقضت المحكمة الاقتصادية مؤخرا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه أن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.