"ضربوه وهددوه بسلاح".. ضبط شخصين بالقاهرة سرقا هاتف مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالقاهرة. بتهمة سرقة هاتف أحد المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) مصاب بجرح قطعة بالرأس، بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب بذات السلاح مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها, واستوليا منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالي) كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، أحدهما له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (سلاح أبيض "المستخدم في ارتكاب الواقعة" – الهاتف المحمول المستولى عليه – مبلغ مالي من متحصلات الواقعة – 2 هاتف محمول "مجهولي المصدر")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأن الهاتفان الآخران المضبوطان بحوزتهما من متحصلات وقائع أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.