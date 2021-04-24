عاد إليكم من جديد.. صبري صدومة بطل فيديوهات إلقاء الأموال من شرفة منزله بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مهندس بترول بالمعاش في الستينات من العمر، بات اسمه مألوفا لدى العامة، لاسيما تصدره محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو أثارت اهتمام الرأي العام.

في ديسمبر الماضي تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مسنا يلقي بأموال من شرفة منزله بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة.

لم تمر سوى ساعات على انتشار الفيديو حتى رصدته الأجهزة الأمنية ليتم إلقاء القبض على بطل الفيديو، وتبين أنه مهندس بالمعاش يدعى صبري صدومة، وتم إخلاء سبيله من النيابة العامة.

أمس الجمعة عاد "صدومة" ليتصدر المشهد بفيديو التقطه أحد السكان، يظهر خلاله يلقي بأموال من شرفة منزله قبل أذان المغرب بنحو 15 دقيقة ليصف أحد الأهالي المشهد "كان معاه رزمة فلوس، ورماها علينا وكلنا كنا بنجري عشان ناخد الفلوس".

الفيديو كان محل رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية بالجيزة، ليوجه العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع الشمال، بسرعة ضبط المشكو في حقه.

وتمكنت مأمورية تحت إشراف الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبطه واقتياده إلى القسم.

اعترافات المهندس بالمعاش تلك المرة لم تختلف عن السابق، مؤكدا سلامة قواه العقلية "فلوسي وأنا حر فيها".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.