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الرئيس السيسى يؤكد تقدير ومودة مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية

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القاهرة - سامية سيد -  

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، متقدماً بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكداً التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات.

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (1)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (3)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)

 

السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (1)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (2)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (3)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (4)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (5)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (6)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (7)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (8)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (9)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (10)

 

السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (11)

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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