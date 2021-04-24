شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 5 عناصر بخطة تطوير السكك الحديدية .. وهذا تعهدي أمام الرئيس والشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية اليوم لمتابعة خطة التطوير والإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضروة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتجديد الشامل لأسطول عربات الركاب وعدم مسير أي عربة قديمة على الخطوط بنهاية 2021.

وتفقد ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين العربات الدرجة الثالثة، التي تشمل إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد. كما تفقد أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة ووجه بضرورة الاهتمام بضبط الجودة وأن تكون كافة الأعمال على أعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب ضمن العقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية، والتحالف الروسي المجري والتي وصل منها حتى الآن 301 عربة وكذلك التعاقد على توريد عدد 6 قطارات جديدة مع تالجو الإسبانية العالمية.

في لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة، أكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبوراضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بعدم سير أي عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية بنهاية ديسمبر 2021 وأن تكون كافة العربات بالخطوط المختلفة أما عربات جديدة أو مجددة ما يتطلب أن يكون العمل على مدار الساعة وأن يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية الورشة والورش الأخرى.

أضاف أنه تعهد عندما تولي حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين بسواعد أبنائها، لافتاً إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشمل خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري، لافتا إلى عدم تخريد أي عربة سكة حديد إلا في حالة عدم الصلاحية الفنية لها وعدم قابليتها للتطوير والتجديد مشيرا إلى تنفيذ مشروع عملاق لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط كما تم وضع خطة لازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الإشارات بها.

ثم تطرق الوزير إلى تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتقفيف العنصر البشري عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد، كما أكد الوزير على الاستفادة من كافة العاملين ذوي الخبرات في قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي، منوهاً إلى افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي، كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة حيث يتم تدريب العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى.

أوضح، وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل، مشيرا إلى أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية، كما أكد أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، التي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى تحويل ورش كوم أبوراضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبوراضي.