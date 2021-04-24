شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ويتابع أعمال تجديد عربات الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين العربات الدرجة الثالثة والتي تشمل إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة، ووجه بضرورة الاهتمام بضبط الجودة وأن تكون كل الأعمال على أعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب ضمن العقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية والتحالف الروسي المجري والتي وصل منها حتى الآن 301 عربة، وكذلك التعاقد على توريد عدد 6 قطارات جديدة مع تالجو الإسبانية العالمية.

وفي لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة اكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضي بإعتبارها عصب التأمين الفني للعربات مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بعدم سير اي عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية بنهاية ديسمبر 2021 وان تكون كافة العربات بالخطوط المختلفة اما عربات جديدة او مجددة وهو ما يتطلب ان يكون العمل على مدار الساعة وان يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى