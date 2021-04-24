شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن العسومي : نثمن مواقف مصر في دعم العمل العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالدور المحوري والاستراتيجي الكبير لمصر في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي الملفات العربية رعاية واهتمام لتعزيز ودعم العمل العربي المشترك للحفاظ على مقدراتها والدفاع عنها .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بحضور النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات العمل البرلماني العربي، وبما يحقق تطلعات دول وشعوب الوطن العربي، ويحفظ مصالحها ويبرز إنجازاتها، ويسهم في تنميتها وتلبية احتياجاتها، عبر التنسيق والتكامل العربي المنشود في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب «شعبان» عن بالغ اعتزازه بجهود العسومي رئيس البرلمان العربي، في تعزيز وحدة الموقف والتعاون البرلماني العربي، والدور الفاعل والبارز للدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل الاقليمية والدولية، وما يشهده من تطور كبير في استراتيجية عمله لتحقيق الأهداف العربية للدفاع عنها في المشاركات الإقليمية والدولية مؤكدا دعم جمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لتحقيق أهدافه واستراتيجياته .