شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواجه حملات التشكيك بفتح السجون أمام «النواب» والمراسلين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلو أكثر من 25 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية، أمس، سجن المرج العمومى، للتعرف على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء. تضمنت الجولة والزيارة تفقد منشآت السجن من مبنى الزيارة والمخبز والمطبخ والمكتبة ومصنع الحلاوة الطحينية وأماكن الهوايات والتأهيل ومستشفى السجن.

وقال اللواء طارق مروزق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى تصريح خلال الزيارة التى نظمها قطاعا حقوق الإنسان، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، إن الزيارة تأتى لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للنزلاء، سواء فى عنابر السجن، أو المستشفى أو المكتبة أو كافة مرافق السجن.

وأكد عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع النزلاء والمترددين خلال الزيارات. وأضاف أن أبواب جميع السجون مفتوحة أمام كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية وأعضاء مجلس النواب، لمتابعة أوضاع النزلاء على الطبيعة.

وأشار إلى عدم وجود تفرقة بين السجناء، ما بين سياسى وجنائى، حيث إنهم جميعا داخل السجن بأمر قضائى، لافتا إلى أن من يردد بوجود سجناء سياسيين، فهم محكوم عليهم فى قضايا إرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على أن القانون يطبق على الجميع. وشدد مرزوق على أنهم يواجهون حملة تشوية متعمدة لرسم صورة مغايرة عن السجون، مؤكدًا أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التى يدار بها قطاع السجون محض كذب وافتراء، موضحا أن منظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، وذلك انطلاقا من دور كل فرد وضابط فى وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنسانى.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأوضاع داخل سجن المرج العمومى ممتازة وتدحض كافة حملات التشويه الممنهجة ضد الدولة المصرية بأكملها.

وأضاف أنه خلال زيارة وفد البرلمان اليوم بسجن المرج، أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم ببرامج الإعداد والتأهيل لنزلاء السجن، وكذلك الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية لهم، والتى تعكس الفلسفة العقابية الحديثة ودورها فى إعادة تأهيل المسجونين قبل إعادة انخراطهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة. ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الأخيرة حملات إعلامية ممولة فى الإعلام الغربى للنيل من حجم الإنجازات الهائل الذى تحقق خلال السنوات الست الماضية، إلا أن الدولة واصلت الليل بالنهار للمضى قدما فى طريق الإنجازات.

كما عزا رضوان حملات التشكيك الممنهجة ضد مصر إلى نجاحاتها القوية فى مجال القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

من جانبها، قالت الدكتورة نانسى نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها اطمأنت بحكم طبيعة عملها خلال جولتها اليوم على تجهيزات مستشفى السجن وتوافر كافة أنواع الأدوية بكميات مطمئنة للنزلاء، لافتة فى الوقت نفسه إلى مراجعتها نوعية الأدوية المستخدمة فى المستشفى.

وأشادت نعيم باهتمام إدارة السجن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل مطبخ السجن أو فى المكتبة أو فى كافة مرافق السجن.