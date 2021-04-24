شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضا للكتاب عن تاريخ العسكرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة مصر الجديدة ، في العاشرة صباح غد الأحد 25 أبريل، معرضا داخليا للكتاب بمناسبة ذكرى تحرير سيناء على مدار 4 أيام، ، يضم كتبا عن تاريخ العسكرية المصرية وإنجازتها على المستوى العسكرى والمدنى.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن اليوم تهل علينا الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، فتحية خالصة من القلب إلى قواتنا المسلحة المصرية، اللذين قدموا أرواحهم، وأعطوا مثالًا ونموذجًا في حرب عظيمة، اختلطت فيها دماؤهم بتراب هذا الوطن العظيم.

وأكد حلمى أن العاشر من رمضان لم تكن مجرد معركة عسكرية تمكنت فيها مصر من الإنتصار على إسرائيل فقط، بل هي ملحمة تاريخية أعطت الدروس والعبر للعالم أجمع، و كشفت قدرة الشعب المصري على استرداد أرضه، وتلاحمه في أصعب الأوقات للدفاع عن وطنه بكل مايملك من غالي ونفيس.