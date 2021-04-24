شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: يجوز للمسافر مسافة تزيد على 85 كم أن يفطر بغض النظر عن الوسيلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز الفطر لمن يسافر مسافة تزيد على مسافة القصر، وهي أكثر من 85 كيلو مترا.

وأضاف المفتي، خلال برنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، السبت، أنه يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر ويسافر مسافة تزيد على 85 كيلو مترا بغض النظر عن الوسيلة، فالعبرة بقطع المسافات وليس الوسيلة المستخدمة.

وكشف علام أن كل إنسان مكلف حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.