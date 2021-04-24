شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الروسي بالغردقة: علاقتنا مع مصر جيدة جدا.. ونستعد لعودة السائحين للبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فيكتور فوروباييف، القنصل الروسي في الغردقة، وجود ترتيبات بين شركات السياحة والطيران لترتيب عودة السائحين الروس للبحر الأحمر عقب إعلان الرئيسين السيسي وبوتين عودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر بشكل كامل.

أوضح «فوروباييف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن العلاقات بين مصر وروسيا متينة جدا جدا، معربًا عن ترحيبه بعودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة، بما يفتح أبوابا جديدة في العلاقات بين القاهرة وموسكو، قائلا: «نشعر بالفرحة والفخر والسعادة بالقرار، وباعتباري مواطن ودبلوماسي روسي، أشعر بما تشعر به الجالية الروسية في الغردقة»، منوها إلى أن وقت الرحلة يستغرق 4 ساعات فقط، من موسكو إلى الغردقة.



وأكد القنصل الروسي أن مصر المقصد السياحي الأول للروس، خاصة الغردقة وشرم الشيخ، مشيراً إلى تنظيم احتفالية كبرى في ٩ مايو المقبل بمدينة الغردقة بمشاركة الجالية الروسية بمناسبة احتفالات روسيا بالانتصار في الحرب العالمية الثانية، مشيدا بتاريخ العلاقات بين مصر وروسيا وأن البلدين يرتبطان باتصالات وعلاقات واسعة في المجال السياسي والثقافي والطاقة النووية والزراعة وعلي المستوي الدولي والأمم المتحدة.

أوضح، أن الروس يشتاقون للعودة لقضاء رحلاتهم في مصر، لافتا إلى أن القنصلية العامة الروسية بالغردقة تقدم أعمالها بشكل كامل في تقديم كافة الخدمات القنصلية للروس المقيمين بالغردقة والمصريين الراغبين في السفر لروسيا وإصدار تأشيرات السفر للأجانب الراغبين في السفر لروسيا واصدار جوازات السفر وكافة الأوراق والمعاملات القنصلية للمواطنين الروس.



وتضم القنصلية الروسية الجديدة ثلاثة دبلوماسيين وموظفين فنيين، وهي القنصلية الروسية العامة الثالثة في مصر بعد القاهرة والإسكندرية. وكان القنصل الروسي قد زار عدد من الفنادق والقري السياحية بالغردقة.

يذكر أن عدد الروس في الغردقة بدا في التناقص منذ توقف حركة الطيران الشارتر بعد سقوط الطائرة الروسية نوفمبر ٢٠١٥ واستمر في التناقص بعد انتشار جائحة كورونا واضطر عدد كبير من الجالية الروسة لإغلاق مشروعاتهم وبيع ممتلكاتهم السكتية والتجارية مما ادي إلى انخفاض عدد الجالية الروسية التي كانت تقيم بالبحر الأحمر من نحو 25 ألفا إلى نحو 3 آلاف فقط بعد فقد عدد كبير منهم لأعمالهم بالفنادق والشركات السياحية والمولات التجارية المنتشرة بالغردقة.

حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في 2015، بعد حادث سقوط طائرة الركاب «ايرباص-321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية «9268» من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم.