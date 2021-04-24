شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملات الموجة الـ 17 عشر .. إزالة 270 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم «الخميس الماضى» إزالة 13 حالة تعد على مساحة 5600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف والتي تنوعت مابين (6 حالات بناء مخالف+ 7 حالات ردم) ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 277 حالة تعد على إجمالى مساحة 104 ألف و100متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضى وحتى الخميس 22 أبريل الجاري«.

فيما أشار «إبراهيم» إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.