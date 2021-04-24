شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تخصص أرقام «واتس آب» وخطًا ساخنًا لتلقي شكاوى رفع تعريفة السرفيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة أسوان أرقامًا على الخط الساخن و«الواتس آب» لتلقي شكاوى المواطنين في حال أي زيادة في قيمة أجرة المواصلات بعد رفع سعر البنزين 80 و92.

وناشد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 2483115، و2483116، بجانب الخط الساخن برقم 114، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.