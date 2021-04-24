شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى حفرها.. كيف انعكست قناة السويس على أهمية موقع مصر الجغرافي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مثل هذا اليوم، منذ 162 عاما بدأت أعمال حفر قناة السويس التي أصبحت فيما بعد أهم ممر مائي في العالم، يجذب السفن من كل بلاد العالم ويسلط الضوء على موقع مصر الجغرافي.

منذ أن إنشاء قناة السويس، أصبح لموقع مصر الجغرافي أهمية خاصة، حيث أصبحت نقطة وصل محورية بين دول العالم وتتحكم بشكل مباشر في حركة التجارة العالمية ومن ثم في اقتصاد الدول، خاصةً بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لتشكل داعم أساسي لقوة الممر الملاحي الأهم في العالم، «المصري اليوم» يلقي الضوء على دور قناة السويس في تحديد أهمية قناة السويس.

«لا ثقافة بلا جغرافيا.. لا سياسة بلا جغرافيا.. لا تاريخ بلا جغرافيا.. لا عمران بلا جغرافيا.. لا اقتصاد بلا جغرافيا»، مقولة للدكتور جمال حمدان وصف من خلالها أهمية الموقع الجغرافي لأي دولة حيث يشكل شخصيتها السياسية الاقتصادية والثقافية.

يقول «حمدان» في وصف موقع مصر الجغرافي في كتابه «موسوعة مصر» إن موقع مصر الجغرافي العام هو موقع فريد ومتميز له دور بارز إلى أقصى درجة، إذ لا يوجد في العالم موقع طبيعي أوالبشري أو سياسي أو استراتيجي، يعادله في الأهمية، فلا عجب أن مصر تحتل أخطر موقع استراتيجي في الدنيا وأكبر دولة برزخ ودولة طريق ترانزيت، أو دولة ممر وعبور للعالم.

كيف انعكست قناة السويس على أهمية موقع مصر الجغرافي؟

«لقد أتت القناة هدية الموقع إلى مصر وهدية مصر إلى العالم».. هكذا أشار الدكتور جمال حمدان إلى فضل قناة السويس على مصر من حيث إبراز موقعها الجغرافي، مؤكدًا على المعنى المقصود بتساؤله، كم أعطت القناة إلى للعالم، وكم أعطى العالم لمصر؟

كان أبسط معنى قدمته القناة لمصر هو تجديد شباب موقعها الجغرافي الذي وصفه بالموقع الاستراتيجي الحاكم، الذي أصبح قادر على أن يستقطب أكثر ما يستقطب في القناة،.. وهكذا افتتح «حمدان» إجابته على السؤال.

ويقول: «أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه في أنبوب مائي صقيل ورهيف أو قل في خندق شرياني حساس كما هو حاسم، ولا شك أن القناة بهذا الدور أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة»، مضيفًا أنه كما وضعت يد البلد على نبض العالم كله وأصبحت بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبي دقيق وأعطتها نافذة أو طاقة على الدنيا، لقد أصبحت القناة نبض مصر، وربما كان لهذا نصيب فب سبق مصر النسبي إلى الحضارة الحديثة إذ قيست ببلاد مماثلة.

أضاف: «القناة ليست مجرد ممر ملاحي فقط، ليست عملية نقل وتجارة واقتصاد أي استراتيجية سلم فحسب، إنما هي أيضًا بالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب، تصل انعكاساتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعًا حاكمًا في استراتيجية الصراع البحري العالمي مثلما تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية».