شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء امتحانات إبريل لصفوف النقل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا امتحانات صفوف النقل لشهر إبريل بنظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات البديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.

ويبدأ غدًا، طلاب الصفوف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانويين، وبعد غد الصف السادس الابتدائى، والأربعاء المقبل الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أصدرت تعليمات بتعقيم لجان الامتحانات ومنع دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانويين، حيث يتم احتساب متوسط امتحانى شهرى إبريل ومايو وفق الضوابط الجديدة فى تقييم الطلاب لتصبح نتيجة التيرم الثانى، وتُحتسب الدرجة بنسبة 100% الدرجة العظمى من درجة المادة، ويُشترط لذلك حضور الطالب امتحان الفصل الدراسى الأول، وأداء الامتحان التكميلى- فى حال وجوده- للمادة.

ويتم عقد الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين بواقع 15 سؤال لكل مادة، بنظام اختيار من متعدد، وزمن الإجابة المحدد هو ساعة واحدة، وتكون الإجابة فى ورقة الأسئلة نفسها، ويتم تزويد كل طالب بورقة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية لكل مادة بدلًا من اصطحاب الكتاب المدرسى.

ويُعقد امتحان تكميلى لطلاب الصف الأول الثانوى، وكذلك طلاب الصف الثانى الثانوى، الذين لم يحضروا الامتحان فى الفصل الدراسى الأول، قبل الامتحان المقرر عقده فى نهاية إبريل الجارى.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه فى حال مواجهة الطالب مشكلة تقنية ولم يستطع الطالب أداء الامتحان فى الفصل الدراسى الأول فى أى مادة، تُعتبر نتيجة الطالب فى المادة هى اجتياز بصرف النظر عن الدرجة التى حصل عليها فى تقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن قرار العودة إلى عقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين خلال امتحان شهرى إبريل ومايو لا علاقة له بوجود أزمة أو عيب فى التكنولوجيا لدى الوزارة.