شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أولى الرحلات البحرية بين ميناءي نويبع والعقبة بعد إعادة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء غدا الأحد، انطلاق أولى الرحلات البحرية بين ميناءي نويبع والعقبة بعد إعادة تشغيل الخط الملاحي بإجراءات احترازية الأحد المقبل، حيث أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، عن عودة العمل في تشغيل الخط الملاح المنتظم أمام الحركة البحرية، لأول رحلة من ميناء نويبع برحلات منتظمة بعد توقف الخط بسبب فيروس كورونا.

وتضمنت شروط الحجز على العبارات على جميع المسافرين بالخط عدة شروط للتأكد من وجود وثائق السفر التالية: وتتضمن الشروط فحص (PCR) سلبي (غير مصاب)، وفحص فيروس كورونا سلبي (غير مصاب) من مختبر طبي معتمد لدى وزارة الخارجية الأردنية وصادر خلال (120) ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى الأراضي الأردنية، ونموذج الإقرار الصحي وللحصول على نموذج الإقرار الصحي وتعبئته يجب مراجعة مكتب السادة/ شركة القناة للتوكيلات الملاحية في نويبع، ويتعهد المسافر بموجب هذا الإقرار الصحي بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الراكب تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفته لهذه الإجراءات، وفي حال إصابته بكوفيد-19، يتحمل المسافر مصاريف العلاج بموجب وثائق التأمين الخاصة بذلك.

كما تضمنت الشروط سند قبض بقيمة فحص الـ(PCR) للمسافر عند الوصول. على جميع المسافرين مراجعة مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية في نويبع، لسداد قيمة فحص الـ (PCR) المطلوب عند الوصول إلى الأراضي الأردنية، والحصول على سند قبض رسمي يتم تسليمه للجهات المعنية عند الوصول، ويجب على المسافر تحديد رقم هاتف أردني فعال لإرسال نتيجة الفحص عليه.

وللتأكد من عدم سفر الركاب بوثائق سفر غير صالحة أو غير سليمة أو غير مكتملة، فإن شركة الجسر العربي للملاحة، تقوم بمراجعة كافة مستندات السفر المطلوبة من خلال مندوبيها في ميناء السفر، وفي حال وجود أي مخالفة أو عدم اكتمال وثائق السفر المطلوبة فلن يسمح للراكب بالسفر، ويفقد حقه في التذكرة وعلى جميع المسافرين الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية مثل الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينه وبين المسافرين الآخرين خلال عملية الدخول والخروج من الميناء، وخلال الصعود والنزول من على الباخرة، وأثناء السير في إجراءات السفر والوصول، وعلى جميع المسافرين التواجد في ميناء السفر قبل (4 ساعات) من الموعد المحدد للرحلة، والشركة غير مسؤولة عن أية تبعات لتأخر المسافر عن موعد السفر المحدد، ولا يحق للراكب في هذه الحالة مطالبة الناقل بأي تعويضات بأي شكل من الأشكال، وأن تذكرة السفر شخصية وغير قابلة للتحويل، وأن التذكرة صالحة فقط لليوم والرحلة المحجوز عليها، ولا يمكن استخدامها في يوم آخر أو رحلة أُخرى غير اليوم والرحلة المحجوزة عليها، ويفقد المسافر حقه في التذكرة ولا ترد قيمتها له في حال تأخر المسافر عن موعد السفر المحدد.

وفي حالة رغبة المسافر تأجيل موعد السفر فيمكن ذلك لمرة واحدة فقط، على أن يتم تأجيل موعد السفر قبل (48) ساعة من تاريخ السفر المحدد، وفي حالة رغبة المسافر في إلغاء الحجز فيمكن رد قيمة التذكرة مقابل خصم (25%) من القيمة الأساسية للتذكرة كمصاريف إدارية. ويمنع منعاً باتاً استقبال أي أمتعة ما لم تكن معبأة داخل حقائب/ شنط أو صناديق محكمة الإغلاق، ويمنع وضع أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال داخل الحقائب والصناديق.

وتمتلك الشركة كل الحق في إلغاء أو تأخير أي من الرحلات بسبب القوة القاهرة أو الظروف القاهرة أو في حال حدوث أي امر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، ولا تتحمل شركة الجسر العربي للملاحة هي أو وكيلها العام أي مسؤولية من أي نوع في حال إلغاء أي من الرحلات المعلنة نتيجة القوة أو الظروف القاهرة مثل الأحوال الجوية أو عند وجود خطر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، وإذا حدث ما يؤخر الوحدة البحرية أو يمنعها من الإبحار أو المضي في سيرها العادي أو مواصلة الرحلة أو إكمالها للمسافر الحق في استرداد قيمة التذكرة أو السفر بها على رحلة أُخرى.