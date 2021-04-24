شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بداية كورونا.. الغردقة تستقبل أولى الرحلات من مطار لوبليانا السلوفيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، في ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

قام موظفو الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة بسرعة تقديم جميع الخدمات لأولى الرحلات القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالإجراءات الوقاية المتبعة أثناء تقديم الخدمة.