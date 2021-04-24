شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل من «السيسى» حول «سد النهضة» خلال جولة «شكرى» الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال جولته التى شملت 7 عواصم إفريقية، وجهة النظر المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة، وحمل 7 رسائل موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رؤساء الدول التى زارها.

وزار «شكرى» 7 عواصم إفريقية أعضاء فى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، وهى الكونغو الديمقراطية- الرئيس الحالى للاتحاد، والتى تترأس مفاوضات السد- وجنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وتونس والنيجر، الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى، إضافة إلى دولة كينيا، التى تحظى بأهمية كونها إحدى دول حوض النيل.

وحرص وزير الخارجية خلال الجولة على تقديم عرض وافٍ لرؤساء الدول السبع حول ما دار فى اجتماعات كينشاسا يومى 4 و5 إبريل الجارى بشأن سد النهضة، مبرزًا موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملًا فى أن تؤدى إلى إطلاق مسار تفاوضى جاد يُسفر عن اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمى.

التحركات الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا جاءت بعد أيام من تحرك مماثل فى المنظمات الدولية، ووجّه وزير الخارجية خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمى تم من خلاله شرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

وحرص على التأكيد- خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس- على ثوابت الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا فى اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثانى دون التوصل إلى اتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلًا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها فى الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقى فى هذا الشأن.

وأكد مراقبون أهمية جولة وزير الخارجية إلى عدد من الدول الإفريقية أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والدول الإفريقية الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى.

وقال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم»، إنه تم انتقاء الدول التى تشملها الجولة بعناية شديدة، حيث إن هذه الدول تضع سياسات الاتحاد الإفريقى خلال العام الجارى.

وأضاف «العرابى»: «يجب أن ننظر إلى هذه القضية بشكل أبعد من سد النهضة، فإثيوبيا تفرض على القارة الإفريقية نوعًا جديدًا من العلاقات والسياسات بين الدول الإفريقية بعضها البعض، والتى لا أعتقد أن أديس أبابا مؤهلة لأن تضع مثل هذه السياسات».

وأوضح أن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لميثاق الاتحاد الإفريقى ومن قبله منظمة الوحدة الإفريقية، كما تحاول إثيوبيا أيضًا فرض مبدأ آخر فى العلاقات الإفريقية- الإفريقية، وهو الدخول فى المفاوضات بسوء نية وليس حسن نية، معتبرًا أنه كان يمكن حل مشكلة سد النهضة إذا ما كانت إثيوبيا قد دخلت المفاوضات بحسن نية بعيدًا عن سياسة فرض الأمر الواقع.

ولفت إلى أن من أهم المبادئ التى قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية، ومن بعدها الاتحاد الإفريقى، تعزيز التضامن الإفريقى، وهو من المبادئ التى كانت مصر رائدة فيها، مشددًا على أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أصر على أن يكون مقر منظمة الوحدة الإفريقية فى أديس أبابا حتى تكون رابطًا بين شمال إفريقيا وإفريقيا السمراء.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف إفريقى حاسم يعالج بصرامة السياسات التى تحاول إثيوبيا القيام بها بانتهاك مبادئ الاتحاد الإفريقى، متابعًا: «على الدول الإفريقية إدراك النوع الجديد من السياسات فى العلاقات الإفريقية- الإفريقية، والذى تحاول إثيوبيا فرضه، والذى قد يكون سببًا فى زيادة التوتر بين دول القارة، وهو ما قد يتم استغلاله من الدول الخارجية التى تحاول التغلغل فى القارة».

التحركات الدبلوماسية المصرية بخصوص سد النهضة الإثيوبى تزامنت معها تحركات سودانية، إذ أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، أنها بصدد القيام بجولة إقليمية لشرح وجهة النظر السودانية تجاه السد، كما سبق أن عقدت عددًا من الاجتماعات مع السفراء الأوروبيين والأفارقة المعتمدين فى الخرطوم تناولت خلالها موقف الخرطوم من سد النهضة.

كما استخدم وزير الرى السودانى، ياسر عباس، لهجة تصعيدية تجاه السد الإثيوبى، مؤكدًا أن بلاده سترفع دعوى قضائية ضد إثيوبيا، حال أقدمت على الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد أو الذهاب إلى مجلس الأمن.

وقال وزير الرى السودانى، فى سلسلة تغريدات له على «تويتر»، أمس الأول: «إن عدم التوصل إلى اتفاق يمهد لرفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرًا حقيقيًا على السلم والأمن الإقليمى».