شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من الأحد للثلاثاء.. الأرصاد تحذر من الانخداع فى طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس حار استثنائي لمدة يوم واحد ترتفع خلاله درجة الحرارة غدًا الأحد بسبب منخفض جوي ثم تعاود بعده الانخفاض إلى أقل من معدلاتها اليوم السبت.

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين بألا ينخدعوا بهذا اليوم الحار ويقومون بتخفيف الملابس باعتبار أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون لمدة يوم واحد بسبب وجود منخفض حراري يمر على غرب البلاد ويؤدي إلى جلب كتلة حارة جنوبية.

ويحدث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة الأحد على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري وتتراوح درجة الحرارة العظمي بين 30 و36 درجة والصغرى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة على جنوب البلاد بين 39 و41 للعظمي، وبين 39 و41 درجة للصغرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة ضمن طقس الغد على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وغرب البلاد.

ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة غدًا الأحد

ترتفع درجات الحرارة من 31 درجة ضمن طقس اليوم إلى 36 درجة للعظمي غدً الأحد ثم تنخفض الإثنين إلى 29 درجة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وترتفع من 26 درجة للعظمي اليوم على السواحل الشمالية الغربية السبت إلى 30 درجة الأحد ثم تعاود الانخفاض إلى 23 درجة الإثنين.

وترتفع أيضًا درجة الحرارة العظمي من 35 درجة للعظمي اليوم على شمال الصعيد إلى 36 درجة الأحد ثم تعاود الانخفاض إلى 31 درجة الإثنين.

حالة الطقس غدًا الأحد

تكون حالة الطقس غدًا ارتفاع في درجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوبه والوجه البحري، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ويكون لطيف ليلاً على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تكون هناك رياح وأتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى وغرب البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس الإثنين

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى ويصبح الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويصبح الطقس لطيفًا ليلاً على شمال البلاد ويمتد حتي القاهرة ويصبح طقس معتدلاً على جنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس الثلاثاء

توقعات حالة الطقس الثلاثاء وجود رياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما تكون حالة الطقس ليلاً معتدل على جنوب البلاد ولطيف على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة من الأحد إلى الثلاثاء

البيان درجات الحرارة غدًا الأحد درجات الحرارة الإثنين درجات الحرارة الثلاثاء الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري 36 – 19 29 – 15 28- 16 الحرارة في السواحل الشمالية الغربية 30 – 16 23 – 16 23- 16 الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 – 19 24 – 15 23- 15 الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 – 23 35 – 23 31- 23 الحرارة على شمال الصعيد 39 – 23 31 – 21 30 – 21 درجة الحرارة في جنوب الصعيد 41 – 28 42 – 28 36- 28