شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية خلال حملة صحية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ قطاع الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، من خلال إدارة مراقبة الاغذية، حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة تداول السلع والمواد الغذائية.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الحملة أسفرت عن ضبط 305 كليو جرامات مواد غذائية منتهة الصلاحية، شملت لحوما مجمدة وأسماك مملحة ومخللات.

وأضاف أن الكميات التي تم ضبطها تبين أنها منتيهة الصلاحية وبدون بيانات، وصدر قرار من الجهات المعنية بإعدام هذه الكميات بالطرق الصحة السليمة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أماكن المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.