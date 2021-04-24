أخبار مصر.. اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: وزيرة الصحة: اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بواقع 40 مليون جرعة سنويا.

وزيرة الصحة: اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بواقع 40 مليون جرعة سنويا

اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن يوم 27 ابريل الجارى ستصل دفعة جديدة من لقاح كورونا الصينى لمصر، مشيرة إلى أنه توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا لتكفى احتياجات البلاد محليا وكذلك للتصدير لأفريقيا.

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الإيجابية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الايجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزي.

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة الخط الأول بعد السيطرة على حريق قرب سور المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث حريق خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى.

وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اللقاح الروسى في هيئة الدواء لبدء توفيره محليا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 100 مليون جرعة سنويا من خلال خطين إنتاج تتبع شركة فاكسيرا.

وزير التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

مصر تدين أعمال العنف والتحريض لجماعات يهودية متطرفة فى القدس

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت أعمال العنف والتحريض التى قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة فى القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

غدا طقس شديد الحرارة بالقاهرة حار على السواحل الشمالية والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

مدبولى: توجيهات من الرئيس بالحصول على أكبر كمية لقاحات خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولى وزارة الصحة.

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير التنمية المحلية: تحرير 300 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بكل حسم، وتكثيف الحملات على المقاهى والأسواق للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات.

وزير العدل: أكثر من 1000 دعوى قضائية مرفوعة من جهات حكومية على بعضها البعض

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.

التنمية المحلية: 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة المقر الإدارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح، وذلك في إطار جولة الوزير شعراوي اليوم لمحافظة الجيزة لتفقد المشروعات الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركزي أطفيح والصف.

تحرير سيناء ويتواصل البناء.. 39 عاما على استعادة أرض الفيروز

تمر 39 عاما على استعادة أرض الفيروز، وحيث يحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء وهى ذكرى تحرير أرض سيناء الغالية.

الزهرة الكوكب الساطع يقترن بكوكب عطارد غدا فى مشهد بديع يزين قبة السماء

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس يوم غدا الأحد 25 أبريل 2021 والانتقال نحو بداية الليل اقتران كوكب الزهرة الساطع بكوكب عطارد الخافت حيث سيفصل بينهما درجة واحدة وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية عطارد.

شكرى يبحث مع وزيرة خارجية ليبيا تنفيذ مخرجات الحوار السياسى الليبى

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

وزيرة الصحة: 115 طبيبا فقط أصيبوا بكورونا داخل مستشفيات العزل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الأطباء الذين أصيبوا بكورونا في مستشفيات العزل 115 طبيبا فقط، وليس ما يتردد بأنهم 500 فرد من الأطقم الطبية، مشيرة إلي أنه سيتم الاعلان قريبا عن صرف تعويضات ضحايا كورونا من الأطقم الطبية .

الصحة: الموجة الثالثة تشهد زيادة 10% من إصابات كورونا و7% وفيات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولي والثانية، مشيرة إلي أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.

وزيرة الصحة: زيادة فى حالات كورونا خلال إبريل وخطان ساخنان لدعم المصابين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن شهر ابريل يشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مقرونا بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسحيبن وأن الخط الساخن للعزل المنزلي 14440 وكذلك الخط الساخن 105 يستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلى والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا.

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان

توفى قبل قليل، الطيار أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية، والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها.

رئيسة البنك الأوروبى تزور متحف الحضارة وقاعة المومياوات الملكية

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى زيارة للمتحف القومى الحضارة وقاعة المومياوات الملكية، بمدينة الفسطاط، بمشاركة فريق عمل مكتب البنك فى مصر، وذلك فى ختام زيارتها الأولى لمصر والمنطقة والتى شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الجديدة فى إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك.