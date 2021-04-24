شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء تعبر جسر التنمية في عيدها الـ39.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: سيناء تعبر جسر التنمية.

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فى عيد تحريرها الـ39 سيناء تعبر جسر التنمية.. 1 - مدينة جديدة برفح متكاملة الخدمات والمرافق 2 – 11 تجمعا تنمويا جديدا بوسط سيناء لاستيعاب كتلة سكانية جديدة 3 - محطات تحلية مياه على ساحل البحر وآبار أعماق بالمناطق الجبلية 4 - افتتاح قصر ثقافة العريش بعد انتهاء مراحل تطويره 5 - إنشاء مشروع سوق الجملة بالعريش 6 - تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان

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