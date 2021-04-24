شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاق الصائمين.. التسامح بين الناس من المبادئ الرئيسية فى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات يومية لعدد من علماء وزارة الأوقاف يتحدثون خلالها عن الأخلاق التى يجب أن يتخلق بها كل مسلم بشكل عام وكل صائم بشكل خاص، نتحدث خلالها عما يجوز ولا يجوز أن يفعله الصائم.

وفى حلقة اليوم يتحدث الشيخ أحمد رجب السعداوى، إمام بوزارة الأوقاف، عن خلق التسامح مؤكدا أنه قيمة أخلاقية يحبها الله ورسوله وهى علامة يتميز به المؤمن عن غيره، وأن التسامح في معناه اللغوى هو العفو عند المقدرة والتعاطف واللين وكظم الغيظ".

وأضاف السعداوى: "خلق التسامح دعت إليه الرسالات الإلهية لما له من دور فاعل فى تنمية روح المودة والكلفة ونبذ الصراعات، ويعد من المبادئ الرئيسية فى الإسلام إذ أنه يعبر عن مقاصد النبوة يقول الله :" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، ومن صور هذا التسامح التعايش مع الأديان الأخرى وإكرامهم والبر بها، يقول الله تعالى : "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ"، وقال تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً"

وتابع السعداوى: "تؤكد هذه الآيات على أن دين الإسلام هو دين التسامح والتلطف والمعاملة بالمعروف مع الآخرين، ومن أعظم السماحة وأعلى درجاتها أن يعفو المرء عمن أساء إليه وجحد فضله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وأن تعطى من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك".