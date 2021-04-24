ضبط صاحب شركة استثمار وآخر ينصبان على راغبي تملك أراضي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار وتنمية زراعية وآخر؛ لقيامهما بالنصب على راغبي تملك قطع الأراضي والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم قطع أراضي لاستصلاحها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بقيام (شخصين) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تمليكه قطع أراضي لاستصلاحها، و رفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار والتنمية الزراعية "له معلومات جنائية" وآخر – مقيمان بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضي واستصلاحها متخذين من الشركة الخاصة بالمتهم الأول والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مقراً لممارسة نشاطهما المؤثم واستقطاب ضحاياهم وايهامهم بملكية الشركة لقطع أراضي بمساحات مختلفة بمحافظتي (مطروح – الجيزة) على خلاف الحقيقة، وتمكنا من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكي على مبالغ مالية بزعم تمليكه قطع أراض بمحافظة الجيزة، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أشارت التحريات أن المتهم الأول محبوس حالياً بقسم شرطة أول طنطا على ذمة إحدى القضايا "تزوير".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الثاني، و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.