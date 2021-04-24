وفد من الحقوقيين يتفقد مكتبات منطقة سجون المرج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تفقد حقوقيون وإعلاميون، مكتبات منطقة سجون المرج، حيث توفر السجون كتب ومراجع مختلفة ومتنوعة للنزلاء، الذين يقضون وقتا بداخلها، ويحرص عدد منهم على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة، واستغلال الكتب في إعداد هذه الرسائل.

ونوه النزلاء، بأنهم يستغلون المكتبة في القراءة للتغلب على الوقت بنهار رمضان، وتختلف الكتب وتتنوع حسب رغبة كل سجين.

يذكر أن سجون مصر بكافة المحافظات، شهدت مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.