طالبان متهمين بإلقاء ألعاب نارية في وجه طالب بأوسيم: "كنا بنهزر"

تبلغ لمركز شرطة أوسيم من سائق ونجله "طالب" - مقيمين بدائرة المركز) بتضرر الأول من (طالبين – مقيمين بذات العنوان) لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهما بإلقاء لعبة نارية فى وجه نجله دون حدوث ثمة إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية