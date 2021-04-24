طالبان متهمين بإلقاء ألعاب نارية في وجه طالب بأوسيم: "كنا بنهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات إلقاء أحد الصبية لعبة نارية فى وجه آخر بالجيزة.
تبلغ لمركز شرطة أوسيم من سائق ونجله "طالب" - مقيمين بدائرة المركز) بتضرر الأول من (طالبين – مقيمين بذات العنوان) لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهما بإلقاء لعبة نارية فى وجه نجله دون حدوث ثمة إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.