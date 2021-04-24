شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: لا زيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، لثبات سعر السولار بجانب تخفيض سعر البنزين في القرارات السابقة وعدم تخفيض تعريفة الركوب.

ووجه المحافظ بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس يتضمن خط السير والأجرة وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارتي المواقف والمرور والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة.

وناشد المحافظ المواطنين التواصل مع الرقم 01097071707 والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.