شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أزهرية البحر الأحمر يتابع امتحانات شهر إبريل للشهادة الإعدادية وصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فضيلة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحر الاحمر الازهرية، بمتابعة سير امتحانات شهر إبريل بمعهدي فتيات الغردقة الإعدادي الثانوي والملحقة الابتدائي، والتي أجريت وسط إجراءات احترازية ومتابعات ميدانية مكثفة لتفقد انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والأمن للطلاب ومتابعة التعقيم والتطهير اللجان.

وأوضح «الهوارى» أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومباشرة ولا توجد أي شكوى من الامتحانات بكافة معاهد المنطقة، واطمأن فضيلته على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء اللجان وأكد على ضرورة التعقيم أيضا بعد انتهاء اللجان يومياً لتأمين سلامة الجميع، وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

كما أكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة ومراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أي أدوات بين الطلاب كالأقلام وغيرها، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين.

وأشار «الهوارى» إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المنطقة بالإضافة إلى لجان المتابعات الميدانية المكثفة لرصد انضباط العملية الإمتحانية علما بأنه توجد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية نظرا لبعد المسافات بين الإدارات للعمل على سرعة التواصل ورفع تقرير يومي عن سير الامتحانات وتذليل أي عقبات تعترض حسن سير الامتحانات بالمعاهد.

وفى ذات السياق تفقد عبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب سير لجان الامتحانات بمعاهد القصير،، لمتابعة انتظام سير اللجان والتأكد من أنه لا توجد أي شكوى من الامتحانات، لافتاً فضيلته إلى أنه تم التشديد على جميع المعاهد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة واتباع الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن الامتحانات وضعت طبقاً للمعايير والقواعد المنظمة للورقة الإمتحانية ومراعاة المحتوى المنهجي الذي يتناسب مع الخطة الزمنية بمنهج شهر إبريل.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الامتحان اليوم في القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي على فترتين الأولى في القرآن الكريم والتربية الإسلامية والفترة الثانية في المواد العربية والثقافية، كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي على فترتين القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية والمواد الثقافية.