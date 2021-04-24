شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري البحر الأحمر: حصّنا 5900 رأس أغنام ضد الجلد العقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تحصين 5900 رأس ماعز وأغنام و2380 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة.

وأطلقت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر ، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح سلمي أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وناشد جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن التحصين بمقابل 10 جنيه للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم.

وأوضح سلمى أن التحصين فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على اهالى الجنوب بالبحر الاحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.