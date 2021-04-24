شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 638 ألف سيدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 638 ألف و738 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة مشيرا إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم بشكل مجاني.