شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدشن 6 حافلات لخدمة قطاع النقل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، بدعم أسطول حافلات شركة الصعيد للنقل العام بـ٦ حافلات جديدة لخدمة قطاع النقل بالمحافظة بخط الخارجة / القاهرة والداخلة / القاهرة.

َوأكد المحافظ أن الحافلات الجديدة تحتوي على أحدث مستويات الخدمة ووسائل الراحة للركاب، حيث تضم خدمة wifi وشاشة عرض لكل راكب، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ٤ حافلات بخط الداخلة /القاهرة وحافلتين بخط الخارجة / القاهرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ١٧.٥ مليون جنيه، ليرتفع عدد الحافلات التي تؤدي الخدمة بالمحافظة إلى ٢٤ حافلة.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء الرحلات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الركاب.