شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال كفرالشيخ» تعفي ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم خلال رمضان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة الأحوال المدنية بمديرية أمن كفرالشيخ، إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصه لشخصهم طوال شهر رمضان من أي رسوم مستخرجات «شهادات ميلاد /زواج/طلاق رسوم استخراج قيد عائلي واستمارات، وبطاقه الرقم القومي والغرامة»، وذلك بواقع نسخه واحدة، وذلك بتقديم الكارنيه الخاص بوزاره التضامن.
وقالت الإدارة في بيان، السبت، إن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنيه بمناسبة شهر رمضان المبارك في إعلاء مبدأ القيم الإنسانية وتقديم خدمات القطاع لذوي الاحتياجات الخاصه تماشيا مع مسؤليه الوزاره المجتمعية.