شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 15 مقهى ومصادرة 159 شيشة وتحرير 50 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على تواصل حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي، والمحلات، ووسائل المواصلات، والأماكن العامة بدائرة المحافظة، بصورة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، بعد الشكوى من تزايد حالات الإصابة بالفيروس داخل المحافظة.

وقال المحافظ- في تصريحات له اليوم- إنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية وأماكن تردد المواطنين، لافتا إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة وشرطة المرافق والصحة بتنفيذ حملات الليلة الماضية، استهدفت المقاهي والكافيهات والمحلات ومواقف السيارات بالمدن والقرى ووسائل المواصلات على الطرقات، حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق ١٥ مقهى، ومصادرة ١٥٩ شيشة، وتحرير ٥٠ غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة، و٢٥ محضر مخالفات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأشار المحافظ، إلى أنه بالتزامن مع حملات التفتيش والمتابعة كثفت الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى من أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق الحيوية، والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والأماكن الخدمية، وأماكن تردد المواطنين للتطهير والوقاية من فيروس «كورونا»، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والإبتعاد عن التجمعات وإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم.